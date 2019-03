© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè ritrova Igor Tudor. Uno scenario che l'uomo mercato dell'Udinese, per anni ds della Roma, non avrebbe mai immaginato possibile. Ne ha parlato lui stesso in conferenza stampa: "Il calcio e la vita sono stranissimi, mai avrei pensato di poter lavorare con Tudor che con Montero era uno dei calciatori che mi stavano più antipatici. Di lui ho il ricordo di Totti che fa il gesto del quattro".