© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dennis Praet, centrocampista passato dalla Sampdoria al Leicester e ora finito nel mirino della Fiorentina in vista di gennaio, ha commentato questa possibilità alla Gazzetta dello Sport chiudendo a un possibile ritorno in Serie A: "Sono voci false. Ho letto anche io della Fiorentina ma qui sono felice. Non sono ancora un titolarissimo ma punto a diventarlo presto. Poi chissà, magari un giorno tornerò, forse proprio alla Sampdoria".