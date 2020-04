Premier League, nessun limite per finire la stagione: si può giocare oltre il 30 giugno

La Premier League porterà a termine la stagione in corso, ma non ci saranno date limite. I 20 club del massimo campionato inglese - come riportato da Sky Sports UK - hanno deciso all'unanimità di proseguire il campionato sospeso, ma senza porsi limiti. L'ipotesi era quella di terminare i match entro il 30 giugno, giorno che solitamente chiude ogni stagione. Una decisione che potrebbe influenzare le scelte delle altre Leghe: al momento, però, non ci sono date ufficiali sull'eventuale ripartenza.