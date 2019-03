Premier, tutte le sfide del duello tra Liverpool e Man City da qui alla fine

© foto di Imago/Image Sport

Quando riprenderanno le danze del calcio dei club, in Premier League si tornerà ad assistere al duello in cima al campionato inglese tra Liverpool e Manchester City. La squadra di Klopp ad oggi è avanti di due punti, ma ha anche una partita in più rispetto a quella di Guardiola, anche se la sfida da recuperare è tutt'altro che banale per i Citizens, dato che si tratta del derby di Manchester. Andiamo però a vedere nel dettaglio cosa riserva il calendario alle due compagini impegnate nella sfida ad alta quota in questo finale di stagione. La premessa è che non si incontreranno tra loro.

Si parte con una doverosa precisazione: il Liverpool ha il calendario più difficile, almeno sulla carta, e che il Tottenham rischia di assumere il ruolo di giudice. Perché se è vero che il Manchester City non ha un compito facile nella rimonta, dovendo espugnare la casa dei cugini, Old Trafford, nel recupero per riportarsi avanti a meno di altri scivoloni prima, le altre partite non sono però impossibili. Spurs a parte, appunto. Il Tottenham andrà prima ad Anfield (già in questo fine settimana) e poi si presenterà all'Etihad nella quartultima giornata. Il fatto che si sia riaccesa anche la lotta per il terzo posto, occupato proprio dalla squadra londinese, fa sì che rischi di esserci dell'ulteriore pepe. Klopp poi, nella sua lunga rincorsa, dovrà avere la meglio anche sul Chelsea, con il vantaggio - minimo in certi big match, anche se non da trascurare - di avere il supporto dei suoi tifosi anche nella sfida ai Blues. Per il resto sfide più o meno di eguale caratura per entrambe: si attendono scintille e, come da migliore tradizione, colpi di scena. Ecco dunque il calendario delle due squadre nel dettaglio.

LIVERPOOL - 76 PUNTI

32^ giornata - vs. Tottenham (casa)

33^ giornata - vs. Southampton (trasferta)

34^ giornata - vs. Chelsea (casa)

35^ giornata - vs. Cardiff (trasferta)

36^ giornata - vs. Huddersfield (casa)

37^ giornata - vs. Newcastle (trasferta)

38^ giornata - vs. Wolverhampton (casa)

MANCHESTER CITY - 74 PUNTI

31^ giornata (da recuperare) - vs. Manchester United (trasferta)

32^ giornata - vs. Fulham (trasferta)

33^ giornata - vs. Cardiff (casa)

34^ giornata - vs. Crystal Palace (trasferta)

35^ giornata - vs. Tottenham (casa)

36^ giornata - vs. Burnley (trasferta)

37^ giornata - vs. Leicester (casa)

38^ giornata - vs. Brighton (trasferta)