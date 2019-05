Presidente Benfica: "Ancora nessuna offerta ufficiale per Joao Felix"

Dopo le parole di ieri , arrivano nuove dichiarazioni del CEO del Benfica Domingos Soares sulla situazione di Joao Felix, talentino delle Aquile seguito da tutti i top club europei, Juventus compresa. Questo il suo pensiero a ECO24: "Per il momento non è arrivata nessuna offerta per lui. Ci sono stati sondaggi, indiscrezioni e sappiamo dell'interesse di alcune società. E' chiaro che gran parte dei top club europei lo stia seguendo, ci sono grandi aspettative su di lui, ma da un punto di vista delle tempistiche ad oggi non è arrivata alcuna offerta ufficiale. E se non ci sarà un club disposto a pagare la clausoa (120 milioni, ndr), la nostra intenzione sarà quella di non cederlo".