Preziosi soddisfatto a metà dopo il rinvio di Genoa-Torino: "Preoccupato dall'aria che tira in Serie A"

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, ha commentato così la decisione da parte della Lega Calcio di rinviare la sfida del Grifone contro il Torino dopo il focolaio di Covid-19 che si è manifestato all'interno dello spogliatoio genoano. 12 uomini certi, più altri due casi in isolamento e 4 membri dello staff per un totale di 18 persone colpite dal Coronavirus: "Come avremmo potuto scendere in campo? - si chiede il patron dei liguri - Abbiamo aspettato la decisione della Lega, convinti che avrebbe trionfato il buon senso, ma sono molto preoccupato per l'aria che tira nel calcio italiano. In casi come questo non possono essere anteposti interessi di parte, l'emergenza è oggettiva". A riportarlo è La Repubblica.