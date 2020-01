Primavera 1, la Dea stende il Genoa. Inter-Empoli domenica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella 14ª giornata del Campionato Primavera 1, dove nell'anticipo del venerdì la capolista Atalanta vince per 3-0 contro il Genoa, il Chievo di Paolo Mandelli ospita il Cagliari di Max Canzi che, dopo le due sconfitte consecutive contro Fiorentina fuori casa (2-0) e Roma in casa (5-1), cerca riscatto. I viola di Emiliano Bigica, reduci dal pareggio 3-3 in amichevole contro l'Italia Under 19, affrontano, tra le mura amiche del "Gino Buozzi", la Samp di Marcello Cottafava, che insegue la terze vittoria consecutiva.

Il programma di giornata prosegue con la Juventus di Lamberto Zauli, forte di otto risultati utili consecutivi, che farà visita al Napoli di Roberto Baronio mentre il Torino del tecnico Marco Sesia ospita il Sassuolo di Brian Oddei (miglior assist-man del campionato con 7 assist insieme a Lorenzo Colombini dell'Inter).

Chiudono il quadro degli incontri del 14° turno i posticipi domenicali tra Roma e Pescara (terza contro terzultima), tra Inter ed Empoli (sfida in chiave play-off) e, infine, tra Bologna e Lazio.

Campionato Primavera 1 TIM 2019/2020

Girone Unico

14ª Giornata

Venerdì 10 Gennaio 2020

Ore 14:30 - Genoa-Atalanta

Sabato 11 Gennaio 2020

Ore 11:00 - Chievo Verona-Cagliari

Ore 11:00 - Fiorentina-Sampdoria

Ore 13:00 - Napoli-Juventus

Ore 14:30 - Torino-Sassuolo

Domenica 12 Gennaio 2020

Ore 10:00 - Roma-Pescara

Ore 12:00 - Inter-Empoli

Ore 14:00 - Bologna-Lazio

Classifica: Atalanta 37, Cagliari 28, Inter* 23, Roma 23, Genoa 21, Juventus 21, Empoli 17, Torino 16, Lazio 16, Sampdoria 15, Bologna 15, Fiorentina 14, Sassuolo 13, Pescara 11, Chievo Verona 10, Napoli 9.

*una partita in meno.