Protezione Civile, Borrelli: "Per la prima volta c'è un decremento del numero di positivi"

Per la prima volta dall'inizio dell'epidemia, in Italia quest'oggi c'è stato un decremento del numero di persone attualmente positive al COVID-19: sono 108.237, 20 in meno rispetto a ieri. "Per la prima volta andiamo a diminuire il numero di positivi", ha detto in conferenza stampa il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che s'è poi soffermato anche sui pazienti in terapia intensiva: sono 2.573, 62 in meno rispetto a ieri. "E' il numero più basso in terapia intensiva da un mese a questa parte", ha detto Borrelli.