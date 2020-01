© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Paris Saint Germain ritorna alla carica in Italia. Così, dopo avere acquistato - quasi dieci anni fa - un giovane Marco Verratti, l'idea è quella di replicare l'affare portando Sandro Tonali nella Ville Lumiere. Questione di idee: Tonali già gioca, in Nazionale, con il "Gufo", come viene chiamato l'ex Pescara. E poi perché, di fatto, può prenderne il posto a capo delle grandi operazioni parigine, sempre dietro un piccolo periodo di apprendistato. Il Brescia chiede circa 50 milioni di euro, dopo averne rifiutati una trentina nella scorsa estate. Tonali piace anche a Roma, Inter, Juve e Napoli.