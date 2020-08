PSG, Marquinhos: "I cambi hanno fatto la differenza. Atalanta squadra di grande livello"

Il difensore del Paris Saint-Germain Marquinhos ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sull'Atalanta: "Abbiamo fatto una bella festa nello spogliatoio. La partita è stata difficile, abbiamo fatto bene. I cambi hanno fatto la differenza. Abbiamo una squadra di grande livello, il gol è stato meritato, non è stata fortuna. Abbiamo creato diverse opportunità ma fino alla fine ci abbiamo creduto".

L'Atalanta?

"Sapevamo della forza dell'Atalanta. Sapevamo che dovevano essere pronti dall'inizio. Abbiamo preso un gol che ci ha fatto male, abbiamo creato diverse occasioni. Il calcio è così. Sappiamo che quando giochi una partita di alto livello tutto può succedere".

Chi vorresti trovare in semifinale?

"E' presto per pensarci. Dobbiamo riposarci".

Come vi sentivate fisicamente?

"Abbiamo giocato due finali di coppa che ci hanno permesso di prepararci fisicamente e abbiamo lavorato bene in allenamento. Eravamo tutti molto motivati. Se a livello fisico non eravamo preparati bene come l'Atalanta, la motivazione c'era ed è questo che ti dà energia".