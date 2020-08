PSG, Tuchel dopo il 2-1 all'Atalanta: "La fortuna bisogna meritarsela. Qualificazione giusta"

vedi letture

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, commenta il successo contro l'Atalanta avvenuto nei minuti di recupero, dopo che la squadra al 90' era sotto di un gol: "Sono molto felice perché è vero che i gol sono arrivati tardi, ma la vittoria è meritata. Non abbiamo mai smesso di crederci, non abbiamo mai smesso di attaccare. Abbiamo fatto una grande prestazione e mostrato una grande mentalità. I ragazzi che sono entrati dalla partita hanno avuto un grande impatto ed è stato questo mix che ci ha permesso di ribaltare il risultato, molto tardi ma come ho detto la vittoria è meritata. Abbiamo avuto fortuna alla fine, ma la fortuna ce la siamo cercata, bisogna meritarsela. Nel calcio è normale che in un match decisivo vada così, ma la squadra ha fatto benissimo".