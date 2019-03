Puzzle ds, anche Ausilio tra le tessere coinvolte

Fonte: Sportitalia

Non solo le panchine, non solo gli allenatori. Anche le scrivanie si scaldano con l’approssimarsi della fine della stagione, facendo prendere il via ad un puzzle che andrebbe a coinvolgere diversi protagonisti del calciomercato di casa nostra. L’effetto domino lo ha scatenato Monchi, estromesso dalla gestione societaria della Roma e di rientro a Siviglia nonostante fossero molte le indiscrezioni pronte ad avvicinarlo alla Premier League. Largo ai possibili sostituti, dunque, con candidature in serie che potrebbero risultare meritevoli di menzione. Non mancano le idee dall’estero mentre Petrachi, visto il lavoro svolto a Torino, è un nome valido, così come il mantenimento della soluzione interna Massara coadiuvata da una sfera di influenza sempre più importante di Francesco Totti. Più distaccata l’ipotesi Sabatini, che invece piace da tempo al Bologna insieme a Carlo Osti. Anche la posizione di Ausilio all’Inter è oggetto di valutazione, il suo contratto scade nel 2020 e proprio i giallorossi potrebbero essere interessati se non dovesse giungere la fumata bianca per il rinnovo. Molto dipenderà dalle scelte di Marotta, anche per quanto riguarda la situazione legata all’allenatore. Di certo, per ora, le strade proseguono solide in un’unica direzione. Faggiano dopo l’exploit di Parma è un nome spendibile per questo gioco ad incastri che qualche scrivania potrebbe liberarla, così come Mirabelli, dopo l’anno di stop susseguente alla rivoluzione societaria in casa Milan, sembra pronto a rientrare nel giro. Il mercato incombe, i protagonisti aspettano di entrare nel vivo della sessione che verrà.