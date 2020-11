Quali obiettivi per la Samp? Ranieri: "Non dobbiamo né esaltarci né deprimerci. Serve continuità"

Il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, nella sua conferenza stampa all'antivigilia della gara contro il Cagliari, ha parlato anche degli obiettivi della sua squadra in questa stagione: "Non dobbiamo esaltarci dopo tre vittorie consecutive con grandi squadre e non dobbiamo deprimerci quando arriveranno le sconfitte. In un campionato la continuità è una cosa importantissima. Per questo ho detto che è importante perdere, i punti fanno sempre classifica e se si è dato il massimo non resta che essere soddisfatti".