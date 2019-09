Qualificazioni Euro 2020, gruppo A: Inghilterra a punteggio pieno

© foto di Imago/Image Sport

L'Inghilterra prende il largo battendo il Kosovo e proseguendo nell'en plein: 4 partite, 4 vittorie e primato con una partita in meno rispetto alle concorrenti. Stasera pratica chiusa nei primi 45' dove la selezione di Southgate è stata in grado di segnare 5 reti. 42 partite senza sconfitte nelle qualificazioni europee per gli inglesi. A Podgorica facile successo per la Repubblica Ceca che ha visto in campo per 90' Jankto. Questa è la situazione del Gruppo A di qualificazione a Euro 2020:

Risultati

MONTENEGRO-REPUBBLICA CECA 0-3 - 54' Soucek, 58' Masopust, 90+5' Darida

INGHILTERRA-KOSOVO 5-3 - 1' e 49' Berisha (K), 8' Sterling (I), 49' Kane (I), 38' aut. Vojvoda (I), 44' e 45+1' Sancho (I), 55' Muriqi (K)

Classifica

Inghilterra 12 (4)

Repubblica Ceca 9 (5)

Kosovo 8 (5)

Montenegro 2 (5)

Bulgaria 2 (5)