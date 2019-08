© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano 'Libero' oggi in edicola fa il punto sul numero di abbonati allo stadio in vista della Serie A 2019/20 a due giorni dall'inizio della stagione. Nettamente al primo posto l'Inter, che ha staccato per il nuovo campionato 40mila tessere. Segue il Milan con 30mila abbonati e poi, al terzo posto, c'è la Juventus. In calo il dato della Roma, che è comunque al quinto posto alle spalle della Fiorentina. Poi il Lecce travolto dall'entusiasmo per il ritorno in Serie A e la Lazio.

In coda, da segnalare il flop del Napoli. Nonostante una politica sui prezzi molto convenienti adottata dalla società e la ristrutturazione del San Paolo per le Universiadi, la squadra guidata da Carlo Ancelotti ha fin qui raccolto solo 9mila abbonamenti, più o meno al pari di SPAL, Hellas Verona, Genoa e Parma. Fanalino di coda il Sassuolo, che ha fin qui staccato 6100 tessere.