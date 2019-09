© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Interessante studio del Cies che questa mattina, analizzando i dati delle squadre partecipanti ai 5 top campionati in Europa, ha fatto il punto sull'utilizzo dei nuovi acquisti in questo primo scorcio di stagione (clicca qui per la top 10, comanda la Fiorentina).

Ci sono due team di Serie A tra le 10 squadre che, fino a questo momento, ne hanno utilizzati meno: al settimo posto c'è l'Atalanta, al decimo il nuovo Milan di Marco Giampaolo. Di seguito il dato.

Quanto spazio ai nuovi acquisti? La top 10 delle squadre che hanno cambiato di meno

Athletic Club 1.3%

Red Bull Lipsia 3.0%

Tottenham 5%

Wolverhampton 5.1%

Schalke 04 5.2%

Norwich City 5.3%

Atalanta 5.5%

Crystal Palace 6.4%

Leicester City 6.4%

Milan 7.6%