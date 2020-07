Quasi solo Bologna, ma Mancosu riaccende le speranze del Lecce: all'intervallo è 2-1

Quasi solo Bologna nella prima frazione della sfida contro il Lecce, che però si mantiene un lumicino di speranza grazie al gol segnato da Mancosu nel finale di frazione, dopo i primi due rossoblu targati Palacio e Soriano: all'intervallo è quindi 2-1.

GLI UNDICI: NON C'È ORSOLINI - Partita dal grande valore per la zona retrocessione al Dall'Ara: il Lecce va alla ricerca dei tre punti che potrebbero portarlo a -1 dal Genoa quartultimo. Negli undici iniziali scelti dai due allenatori, poche sorprese: quella veramente degna di nota la riserva Mihajlovic, tenendo ancora fuori Orsolini quando invece tutto lasciava pensare ad un suo rientro tra i titolari.

IN CAMPO SCENDE SOLO IL BOLOGNA - Nel caldo pomeriggio bolognese, è solamente la squadra di casa, di fatto, a scendere in campo all'ora prestabilita: il Lecce sbaglia totalmente l'approccio, ed è come se non ci fosse, trovandosi sotto di due gol dopo neanche cinque minuti. Prima Palacio (2') di rapina, poi Soriano (5') con un bel destro da fuori area. Dei salentini, anche nei minuti subito dopo il mortifero uno-due, nessuna traccia.

FALCO PROVA A SVEGLIARE I SUOI - C'è solo il Bologna in campo, fino a qualche istante prima del cooling break del 25', quando Falco prova a dare un minimo di reazione alla sua squadra, con un mancino arrotato e a girare che si perde poco sotto l'incrocio. Fino a quel momento erano state più i momenti che lasciavano pensare al tris bolognese piuttosto che alla reazione salentina. Sarà così anche dopo l'episodio suddetto.

BARROW CERCA IL GOL - La furia del Bologna non accenna a plcarsi, e alla mezz'ora Barrow va ad un millimetro dal 3-0 e dalla sua firma giornaliera, con il suo destro a seguito di uno slalom gigante che viene fermato dal palo. Ancora qualche minuto, e il gambiano ci riprova, presentandosi davanti a Gabriel ma facendosi murare dall'estremo difensore ospite. Prova ad imitarlo pure Skov Olsen, fermato anche lui da Gabriel, al 38'.

MANCOSU RIACCENDE LA SPERANZA - Quando la prima frazione sembrava ormai pronta a concludersi sul 2-0, ecco il gol della speranza firmato Mancosu, che approfitta di un brutto errore difensivo targato Skorupski-Dijks, insaccando sotto misura un gol facile facile sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ora ci sono altri 45' per provare a cambiare un complicato finale da parte della squadra di Liverani.