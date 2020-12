Quattro mesi di Juve, il bilancio di Pirlo: "Dobbiamo capire che non ci sono partite già vinte"

vedi letture

Un bilancio dei primi quattro mesi sulla panchina della Juve? Andrea Pirlo ha risposto a questa domanda ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta ottenuta contro il Torino: "Sono contento sotto alcuni aspetti, soprattutto per quanto riguarda la gestione del gioco. Non sono soddisfatto dall'altalena delle prestazioni, non possiamo affrontare alcune partite con poca voglia e personalità. Dobbiamo migliorare in questo aspetto psicologico perché non ci sono partite già vinte, e non basta avere i giocatori forti se non metti voglia e tenacia".