Quattro ore a Juve-Atletico: le ultime sull'undici scelto da Allegri

Quattro ore alla gara che per la Juventus può essere la più importante dell'anno. Per adesso, senza alcun dubbio, il ritorno degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, dopo il 2-0 patito al Wanda Metropolitano, rischiano di essere il crocevia di una stagione. Per la Juventus e per Massimiliano Allegri che cercherà di ribaltare il tutto con il 4-3-3. Le ultime che rimbalzano da Torino lasciano aperti solo due mini-ballottaggi che, secondo le indiscrezioni, avrebbero già delle risposte. Più Spinazzola di Caceres, più Bernardeschi di Dybala. Per il resto, Juventus fatta con Szczesny tra i pali, Cancelo terzino destro, Bonucci-Chiellini diga centrale. Emre Can e Matudi ai fianchi di Pjanic è la certezza juventina, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo con Mandzukic in attacco il tridente scelto per scardinare le resistenze dei Colchoneros.