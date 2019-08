© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Olympique Marsiglia è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro, dato che nella rosa dei marsigliesi ad oggi è rimasto solamente Jordan Amavi nel ruolo. Ed ecco che l'OM, e i suoi destini di mercato, si intrecciano con l'Italia. Sì, perché sono due le operazioni aperte, ed entrambe riguardano in qualche modo l'Italia. Detto dell'interesse sul conto di Juan Miranda, giovane prospetto del Barcellona sul quale è segnalata forte anche la Juventus, c'è anche da ricordare, come già scritto da noi su queste pagine , l'interesse della squadra della Costa Azzurra sul conto di Diego Laxalt, laterale uruguayano in uscita dalla rosa del Milan ma che preferirebbe unirsi all'Atalanta, dove ritroverebbe il tecnico Gian Piero Gasperini.