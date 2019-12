© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da TUDN, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha parlato così del Pallone d'Oro e del giovane difensore bianconero De Ligt: "Potrebbe essercene uno solo per Messi e Cristiano Ronaldo a seconda dei loro risultati. Poi un altro per il resto dei giocatori. Credo che sarebbe la cosa migliore per il calcio. De Ligt futuro Ramos? Alla fine, i confronti non sono mai positivi. De Ligt è un centrale di grande prospettiva. Ha bisogno di accumulare esperienza, ma è il futuro".