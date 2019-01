© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus non molla la presa e registra l'apertura da parte dell'Arsenal a trattare la cessione di Aaron Ramsey per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. Ieri il giocatore, scrive la Gazzetta dello Sport, ha svolto i primi test medici per la Juventus in gran segreto e starebbe spingendo per l'addio già nei prossimi giorni. L'Arsenal come detto pare disposto a trattare per una cifra inferiore ai 20 milioni, ma prima servirà trovare il sostituto (Denis Suarez del Barcellona in pole) e soprattutto convincere Unai Emery, fermo sulla volontà di trattenere il gallese fino a giugno. Ma la Juve, come detto, è attenta ai possibili spiragli e ci proverà fino all'ultimo momento disponibile.