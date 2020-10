Ranocchia, no al Genoa per restare all'Inter. La scelta dopo aver parlato del suo ruolo con Conte

vedi letture

Andrea Ranocchia ed il Genoa, un matrimonio che sembrava pronto per essere officiato nelle ultime battute del calciomercato ma che alla fine non si è concretizzato nonostante le ottime basi dell'operazione. Col giocatore che, così, è rimasto all'Inter anche per l'ultimo anno di contratto.

I primi approcci del Genoa risalgono all'inizio della sessione di mercato, poi col passare delle settimane il club ligure, l'Inter e lo stesso giocatore giocatore si sono incontrati, si sono parlati e sembravano aver trovato la quadra definitiva. In linea di principio, Ranocchia si era accordato col club di Preziosi per un contratto triennale (scadenza con l'Inter giugno 2021). Il punto di svolta però è arrivato il 26 settembre, giorno in cui è iniziato il campionato dell'Inter. Contro la Fiorentina, complice la squalifica di De Vrij, Antonio Conte ha schierato centrale nella sua difesa a tre Alessandro Bastoni. Ma il classe '99, fenomenale come terzo a sinistra per tutta la scorsa stagione, nel ruolo di perno della retroguardia non ha convinto fino in fondo. Da qui la mossa di Conte, che ha parlato con Ranocchia e gli ha chiesto di restare ancora un anno all'Inter col ruolo di vice De Vrij. Il classe '88 ha pensato e valutato, ha capito che quando l'olandese non sarà in campo il posto sarà probabilmente suo e ha scelto di restare, andando a scadenza a fine anno. Una presa di posizione forte e precisa, dettata anche dai forti sentimenti che lo stesso Ranocchia nutre verso i colori nerazzurri.