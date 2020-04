Real e Barça restano su Fabian Ruiz. De Laurentiis non ascolterà proposte inferiori ai 60 milioni

Barcellona e Real Madrid su Fabian Ruiz del Napoli. La notizia non è certo una novità, visto che le due spagnole seguono da tempo i progressi del centrocampista azzurro. Ma le parole del suo entourage nelle scorse ore hanno certificato gli interessi, almeno quello del Real Madrid. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport, però non si scompone, forte della sua volontà di trattenere l’ex Betis: per questo, l’eventuale proposta minima per farlo vacillare dovrebbe superare i 60 milioni di euro.