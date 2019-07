Real Madrid, Pogba a fuoco lento. Come Ronaldo, Bale e Modric

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il quotidiano spagnolo As oggi in edicola delinea la strategia del Real Madrid per Paul Pogba, ultimo grande obiettivo di Zinedine Zidane dopo oltre 300 milioni di euro di investimenti già effettuati dal presidente Florentino Perez.

In casa Real non c'è fretta: in questo momento, la priorità è sfoltire una rosa con troppi giocatori e quindi fare cassa con i tanti esuberi, alcuni anche di altissimo livello come James Rodriguez.

Poi, solo nella parte finale di questa finestra di calciomercato, si darà l'assalto al centrocampista transalpino che vuole lasciare lo United. Quest'anno, come in Italia, anche in Spagna il calciomercato chiuderà il 2 settembre e l'intenzione di Perez è quella di replicare grandi acquisti del passati definiti vicini al gong come Ronaldo Nazário (31 agosto 2002) , Modric (27 agosto 2012) o Bale (31 agosto 2013).