Rennes, c'è la fila per Rutter: il Milan deve battere la concorrenza tedesca e inglese

Georginio Rutter potrebbe essere una grande opportunità di mercato per le big del Vecchio Continente. L'attaccante classe 2002 del Rennes ha il contratto in scadenza nel 2021 e piace in Germania (Bayern, Borussia Dortmund, Lipsia), Inghilterra (Arsenal e Newcastle) e Italia (Milan). Il ragazzo, tramite l'agente, ha già fatto sapere al club francese che potrebbe rinnovare solo qualora gli garantisca spazio in prima squadra. Lo riporta L'Equipe.