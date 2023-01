UFFICIALE: Leeds, ecco l'acquisto più costoso di sempre. Per 40 milioni arriva Rutter

Dopo l'accordo raggiunto e le visite mediche di ieri, ora il Leeds ha ufficializzato l'acquisto: Georginio Rutter sbarca in Inghilterra e diventa l'acquisto più costoso della storia del club. L'attaccante francese, ventenne, passa dall'Hoffenheim agli inglesi per oltre quaranta milioni di euro e vestirà la maglia numero 24, legandosi al club fino a giugno 2028.

✍️ #LUFC is delighted to announce the signing of striker Georginio Rutter for a club record transfer fee

