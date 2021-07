Ribery: "Mi sarebbe piaciuto restare alla Fiorentina ma non controlliamo il nostro destino"

vedi letture

"Cari tifosi della Fiorentina, dire addio è sempre difficile. Perché mi sarebbe piaciuto poter restare al vostro fianco l'anno prossimo e indossare la maglia viola, ma purtroppo non controlliamo il nostro destino. La cosa buona è che d'ora in poi potremo ricordare i grandi momenti che abbiamo passato insieme. Colgo l'occasione per ringraziarvi per i due anni meravigliosi che abbiamo trascorso insieme. Ricordo ancora il mio arrivo in aeroporto e la mia presentazione allo stadio Artemio Franchi. Dopo solo pochi giorni ho capito di essere nel posto giusto e vi ho portato subito nel cuore. Io e la mia famiglia abbiamo passato dei bei momenti con voi e in campo ho sempre dato il 100% per voi e per il club. Grazie per il vostro fantastico supporto, mi mancherete molto e mi mancherà molto Firenze. Vi auguro tutto il meglio per il futuro, salute, felicità e successo. Quindi grazie di tutto e alla prossima! Il vostro Franck".

Con queste parole, attraverso i suoi canali social, Frank Ribery saluta la Fiorentina, da cui si è congedato quest'oggi visto il mancato rinnovo di contratto. Per il francese possibile, ancora, un futuro in Italia.