Riecco CR7, e dopo il Covid batte anche lo Spezia. Poker Juventus, Pirlo torna alla vittoria

Terminata qualche istante fa la sfida del Manuzzi, che ha visto la Juventus imporsi con il punteggio di 1-4 in casa dello Spezia. Dopo il gol di Morata e il pareggio di Pobega con cui si era conclusa la prima frazione, nella ripresa è entrato e ha deciso il match Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta. L'altro gol bianconero è marcato Rabiot.

Le scelte di formazione – Nella Juventus è 4-4-2 voluto da mister Pirlo, con la prima ed immediata notizia che sta nella panchina iniziale di Cristiano Ronaldo. In porta c'è Buffon e non Szczesny, in difesa ecco rientrare Bonucci. A centrocampo McKennie nella posizione di “falso esterno” a destra, con Chiesa invece sul fronte mancino. Davanti il tandem Dybala-Morata. In casa Spezia invece Italiano vara il suo solito 4-3-3 affidandosi alla rapidità di un tandem offensivo composto da Nzola punta centrale, con Farias e Verde ai suoi lati.

Monologo Juve nella prima mezz'ora – Inizialmente, sul prato del Manuzzi non sembra proprio esserci partita. La Juventus monopolizza la prima mezz'ora dell'incontro, e la squadra di Italiano può persino dirsi fortunata nell'aver subito un solo gol. Quello assegnato dal VAR a Morata, dopo che l'arbitro Abisso aveva inizialmente annullato: lo spagnolo, così, si prende una parziale rivincita nei confronti del mezzo tecnologico che gli aveva fatto vivere una serata particolarmente da incubo contro il Barcellona. Poco dopo se ne vedrà togliere un altro, ed è lo 0-2 che non arriva la chiave di volta di un primo tempo in cui la Juve ha fatto senza dubbio la partita, ma è stata poco incisiva sotto porta. Specialmente Chiesa, che ha avuto due occasioni sul destro, senza mai centrare la porta.

Reazione (fortunata) dello Spezia – Ecco che allora, come sta succedendo spesso in questo avvio della prima Serie A nella loro storia, i ragazzi di Italiano rialzano la china, e riescono anche a trovare il pareggio. Lo segna Pobega, al primo gol in Serie A, con una conclusione non troppo insidiosa, resa però tale dalle gambe di Demiral e Nzola, e da una deviazione. Buffon battuto, e 1-1 con cui si conclude anche il primo tempo, con un'occasionissima nel finale sventata da Chabot, perfetto nel togliere dal piede di McKennie il facile tap-in creato da un ispirato Morata.

Ci pensa Cristiano Ronaldo – La ripresa ricomincia in maniera sonnacchiosa per la Juventus, e Pirlo ci mette appena dodici minuti ad inserire l'arma atomica che ha in panchina. Cristiano Ronaldo rileva Dybala al minuto 57, tornando in campo dopo la sosta imposta dal Covid, e meno di due giri di orologio dopo ha già griffato la partita, mandato a nozze verso la porta di Provedel da un Morata che si conferma così MVP sul rettangolo verde. Il gol distende la Juve, che però deve comunque affidarsi ai guantoni di Buffon per mantenere al sicuro il risultato.

Al nuovo vantaggio cambia tutto – Da lì, diventa totalmente un'altra partita, nella quale la Juventus sale in cattedra e non lascia scampo allo Spezia. Decisivo l'apporto della panchina, con Rabiot che sfrutta al meglio un pallone verticale di Chiesa, seminando con facilità Chabot prima di beffare Provedel col piede debole. Lo stesso Chiesa, poi, conquista un calcio di rigore che CR7 trasforma in oro: doppietta personale, con tanto di cucchiaio. Match che va in archivio con netto anticipo, e Juventus che torna così alla vittoria, proprio nel giorno in cui riabbraccia il suo asso Ronaldo.