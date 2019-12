Ospite di Radio Punto Nuovo, Attilio Auricchio, Capo di Gabinetto del Comune di Napoli, ha parlato dei danni al San Paolo dopo il maltempo di ieri e del rischio di rinvio di Parma-Napoli in programma alle 18.00 di oggi: “E’ accaduto che le forti raffiche di vento, non a caso giovedì sera avevamo interdetto l’apertura delle scuole, oggetto di migliaia di critiche, non hanno scoperchiato i cupolini, ma il forte vento ha prodotto delle spaccature nei cupolini e quindi in mezzo al campo si sono ritrovati alcuni pezzi. Questa mattina abbiamo fatto una verifica oculare, con due squadre di vigili del fuoco e due squadre di Napoli servizi. La società ha messo a disposizione un drone per accelerare la verifica che potrebbe ultimarsi per le 15-15:30 e da lì si deciderà il da farsi. Abbiamo chiesto al Questore di posticipare l’apertura dei cancelli di almeno un’ora. I problemi finora rilevati sono concentrati nella parte della Tribuna Posillipo. Alle 15:30 avremo un quadro completo, le decisioni saranno assunte dal Questore e gli organi competenti”.

