Rivedi Ilicic: "Non penso al 1° gol, contro il Valencia servirà equilibrio"

Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Valencia, valida per i quarti di Champions League: "Il rigore con lo Shakhtar è passato, l’importante è vincere. Non importa se lo faccio io oppure un altro, noi lavoriamo per un risultato e chi segna non possiamo saperlo noi, vogliamo solo vincere. Sarà una partita molto difficile, tecnicamente sono forti, ma conosciamo le nostre potenzialità. Speriamo di fare una grande partita, di non lasciare molto spazio e non fare errori. Speriamo in una grande sfida e un risultato positivo". In coda il video.