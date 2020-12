Rivoluzione Brexit sul mercato: cosa cambierà per i lavoratori internazionali dal 1 gennaio

vedi letture

1° parte dell'inchiesta di Tuttomercatoweb sugli effetti della Brexit sul calciomercato: il sistema a punti per l'immigrazione valido per tutti i lavoratori

La rivoluzione inglese riguarderà anche il calcio. Perché la Brexit avrà effetti pesanti e importanti sul tesseramento di calciatori non britannici per quanto riguarda i campionati di Premier League e per tutta la EFL. Dal 1° gennaio del 2021, con effetto immediato, il Regno Unito uscirà dalla UE e dunque i comunitari saranno equiparati ai comunitari. In questo speciale a tappe, proviamo a raccontare cosa di fatto cambierà anche per il mondo del calciomercato.

IL SISTEMA A PUNTI PER L'IMMIGRAZIONE

Prendiamo il documento dal sito governativo. Testualmente: "Dal 1 ° gennaio 2021, la libera circolazione terminerà e il Regno Unito introdurrà un sistema di immigrazione basato su punti. Il nuovo sistema tratterà allo stesso modo i cittadini dell'UE e non UE. Chiunque desideri assumere al di fuori del Regno Unito, esclusi i cittadini irlandesi, dovrà richiedere il permesso in anticipo. Con un sistema di immigrazione basato sui punti, chiunque venga nel Regno Unito per lavoro deve soddisfare una serie specifica di requisiti per i quali otterrà punti. I visti vengono quindi assegnati a coloro che ottengono punti sufficienti. Il sistema basato sui punti fornirà accordi semplici, efficaci e flessibili ai datori di lavoro del Regno Unito per reclutare lavoratori qualificati da tutto il mondo attraverso una serie di diverse rotte di immigrazione. Ciò rappresenta un cambiamento significativo per i datori di lavoro che assumono al di fuori del mercato del lavoro del Regno Unito, che dovranno adattarsi.