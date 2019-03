RMC SPORT - Beneforti: "Roma, non avrei mai cambiato Di Francesco"

Claudio Beneforti, giornalista e opinionista, ha parlato a RMC Sport Live Show al termine di un sabato ricco di gol e di partite

Com’è la situazione in casa Roma dopo la sconfitta di Ferrara?

"Non avrei mai cambiato Di Francesco e gli avrei fatto finire il campionato. Se si pensa che è stato mandato via per un VAR che non è stato guardato si capisce quanto è ingiusta questa situazione. Si è preso un Ranieri che conosce bene l'ambiente ma viene da un esonero di poche settimane fa. La Roma non può tirare fuori alibi in questo momento. Oggi la Roma ha perso perché ha dei limiti".