© foto di PhotoViews

Marco Castelnuovo, mobile editor del Corriere della Sera, a RMC Sport Live Show ha parlato della situazione in casa Inter: "La prossima stagione ci sarà ancora Spalletti in panchina? No e mi sembra anche abbastanza chiaro. Non corre buon sangue tra Spalletti e Marotta. E' evidente che Marotta stia pensando ad un'altra soluzione. Spalletti rivendica il fatto di aver riportato l'Inter in Champions League. Ma probabilmente nelle ambizioni dell'Inter questo non è abbastanza e quindi vorranno cambiare per ambire a qualcosa di più".