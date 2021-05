tmw radio Castelnuovo: "Conte e Marotta gli artefici dello Scudetto. L'Inter ha aperto un ciclo"

Il direttore del Corriere di Torino Marco Castelnuovo ha commentato durante Domenica Sport Live su TMW Radio lo Scudetto appena conquistato dall'Inter. Queste le sue parole:

Emozioni a caldo?

Grande emozione, probabilmente da oggi si apre un ciclo. La squadra ha vinto tanto, facendo tanto: penso alle partite che abbiamo vinto contro la Juve e l'Atalanta, probabilmente le gare più importanti della stagione.

Quali sono stati gli uomini fondamentali?

Conte e Marotta sono stati gli artefici di questo scudetto. Il più bravo è stato proprio Marotta: ha mantenuto la calma in un periodo difficile in cui non arrivavano gli stipendi. Barella, Lukaku e Skriniar i calciatori che hanno fatto di più: sono loro i simboli sul campo di questo tricolore.

Cosa ha avuto l'Inter in più della Juventus?

Tutto: la Juve era sazia, l'Inter affamata. I bianconeri sono in una fase di cambiamento, i nerazzurri invece sono una squadra completa.

Cosa chiederebbe a Conte?

Di restare ancora a lungo per poter arrivare in fondo anche in Europa.