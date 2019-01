RMC SPORT - Cerruti sull'Atalanta: "Zapata? Merito di tutto l'ambiente"

Alberto Cerruti, giornalista e opinionista, a RMC Sport Live Show ha parato anche dell'Atalanta: "Dietro Gasperini c'è una società molto seria come l'Atalanta. I meriti vanno divisi tra tutti. L'Atalanta sembra una squadra della Premier League perché la velocità che hanno non ce l'ha nessuno in campionato. Sarebbe più difficile imporsi in una big dove ci sono giocatori un po' viziati. Non mi stupirei se l'Atalanta arrivasse al quarto posto. Zapata? C'è tanto merito di tutto l'ambiente. Bisogna riflettere sul fatto che tanti giocatori che lasciano Bergamo poi non rendono più a quei livelli".