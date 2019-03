Andrea De Marco, storico arbitro italiano ora opinionista televisivo, ha parlato nel corso del "Live Show" su RMC Sport: "Cakir con la Roma? Anche il Porto ha un bilancio negativo con l'arbitro turco. Non ha mai vinto con lui alla direzione di gara. E' uno degli arbitri più preparati ed esperti del panorama internazionale. Ha già arbitrato Lione-Barcellona facendo molto bene. E' un arbitro che dà tranquillità in campo. Ha anche diversi record in campo europeo".