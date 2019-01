© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex calciatore oggi opinionista, ha parlato ai microfoni di RMC Sport della Supercoppa Italiana: “Ieri mi è sembrato di vedere un buon Higuain e questo è di buon auspicio. In una partita secca può succedere di tutto, ma sappiamo la Juventus come arriva e come entra nell’ottica delle finali. Servirà un Milan non al 100%, di più. Ieri Cutrone ha fatto capire di dover giocare, potrebbe essere una pedina importante. Ha dimostrato di avere le caratteristiche per poter giocare sempre”.

Cutrone titolare in Supercoppa? “Sarebbe un azzardo, credo che Higuain questa partita la voglia giocare. Viste le motivazioni secondo me deve giocare, poi deciderà Gattuso se dovesse vedere che il giocatore mentalmente non c’è”.