RMC SPORT - Di Trapani: "Supercoppa a Gedda viola Costituzione italiana"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante il "Live Show" di RMC Sport, il segretario del sindacato giornalisti RAI Vittorio Di Trapani è tornato sulle polemiche scoppiate nelle ultime ore in merito alla Supercoppa Italiana che Juventus e Milan si contenderanno in Arabia Saudita il prossimo 16 gennaio: "Piuttosto che vendere i diritti di una partita, la Lega sta vendendo e ha venduto i diritti umani. È inutile tingersi il viso di rosso nella giornata della lotta alla violenza contro le donne se poi si va in un Paese dove le donne non possono andare liberamente allo stadio e ci sono settori riservati agli uomini. È una scelta che viola la nostra Costituzione. Ci sono molti motivi, da mesi, per dire 'no' a questa Supercoppa".