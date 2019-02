© foto di Federico Gaetano

Nel corso dell'intervento in zona mista ai microfoni di RMC Sport, Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone nonché match-winner della partita in casa della Sampdoria, ha anche affrontato l'argomento relativo alla corsa per non retrocedere: "Non ci nascondiamo, non abbiamo grande qualità, ma stiamo migliorando e siamo convinti di poterci salvare".