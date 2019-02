Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Frosinone, Federico Viviani, ha analizzato così a RMC Sport la sconfitta di questa sera con la Juventus: "Dybala ha fatto un grandissimo gol. Quando succedono queste cose, quando trovi grandi giocatori che fanno dei gol del genere, c'è solo da battere le mani. L'1-0 ha messo subito la partita sui loro binari. Noi comunque abbiamo dimostrato che siamo vivi, che abbiamo voglia di lottare fino all'ultimo pallone, fino all'ultimo minuto di questa stagione".

Sul fattore campo da sfruttare: "Nella prossima partita giochiamo davanti ai nostri tifosi, nel nostro stadio, c'è tanta voglia di fare bene e di metterci in mostra. Nessuno credeva alla nostra vittoria contro la Sampdoria, abbiamo stupito tutti. Visto che giochiamo in casa non molleremo niente, non lasceremo niente al caso".

Sui tifosi: "Ci sono vicini come ho potuto vedere da quando sono arrivato. Questa è una cosa molto importante: fare gruppo ed essere una cosa unica fino alla fine del campionato".