© foto di Federico De Luca

Paolo Giovannelli, ex giocatore anche della Roma, a RMC Sport Quelli della Notte ha parlato così: "Spalletti? Giudicare dall'esterno non è tanto giusto. All'interno di uno spogliatoio lo sanno quello che succede. La situazione è stata gestita male non tanto da Spalletti quanto dalla società e dall'ambiente. I protagonisti non si sono comportati bene da Icardi passando per la moglie fino alla società dell'Inter. A grandi linee mi ricorda un po' la situazione di Totti a Roma. Quando un allenatore viene lasciato solo in queste situazioni c'è qualcosa che non va. Una società di un certo livello doveva intervenire prima e nelle stanze dovute. Per quello che leggo e sento secondo me è assurdo quello che succedeva settimanalmente prima che scoppiasse il caso Icardi. Si doveva intervenire prima, alla Juventus una situazione del genere non sarebbe successa".

Roma, Di Francesco domani si gioca la panchina?

"Per la partita sono tifoso della Roma e ci terrei che passasse il turno. Ho qualche perplessità perché quest'anno si sono alternate spesso prestazioni buone a prestazioni meno buone. Temo molto la gara di domani ma spero di sbagliarmi e che la Roma possa passare il turno. Questo risultato serve a tutti, a partire da Di Francesco. L'allenatore ha le sue colpe ma anche la società non è da meno visto che ogni anno smantella la squadra. Siamo arrivati a marzo e sarebbe inopportuno oggi cambiare allenatore. La società dovrebbe essere più chiara su Di Francesco".

Sousa può essere il dopo Di Francesco?

"Ho pochi elementi per giudicare. Ricordo Sousa che il primo anno a Firenze fece molto bene poi non ha più fatto granché. Secondo me non è giusto che la Roma prenda un altro allenatore a marzo. Di Francesco fino ad oggi ha fatto discretamente bene e io società lo proteggerei fino alla fine anche nei confronti dei giocatori. Cambiare allenatore ora sarebbe ridicolo".