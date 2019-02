RMC SPORT - Legrottaglie: "Juventus sia offensiva, ma con equilibrio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di RMC Sport, nel corso della trasmissione ‘Stile Juventus’ è intervenuto l’ex calciatore Nicola Legrottaglie: “Non sottovalutiamo la professionalità dei calciatori, ogni partita tira fuori delle questioni personali, non c’entrano i punti ma c’entra che c’è Napoli-Juventus e che bisogna vincerla. Non dobbiamo neanche pensare che vadano a fare una scampagnata. Che cosa deve fare la Juventus il 12 marzo? Quando devi affrontare qualunque impegno devi preparare la strada, non solo allenamento muscolare, tecnico, ma soprattutto l’ambiente, l’aria, la città, non bisogna inquinare il contesto della partita. Bisogna far arrivare i giocatori con un ambiente sereno per provare a fare l’impresa. Ce la può fare, ci saranno da fare degli interventi tecnico tattici, Allegri sta studiando delle opzioni perché serve una squadra offensiva ma al tempo stesso non si possono prendere gol. Credo che Allegri sia un maestro dell’equilibrio, per me sono assurde le critiche all’allenatore. Allegri farà delle scelte più offensive, ma al tempo stesso deve stare attento all’equilibrio”.

Come hai visto Bonucci? “Sicuramente non è stata una delle sue migliori partite. Lo sa anche lui, è stato poco reattivo, sembrava che non avesse quella qualità che sempre lo ha contraddistinto. Molte cose che ci si aspetta da lui non le abbiamo viste. La difesa a tre? Non avendo Barzagli bisogna fare delle scelte”.