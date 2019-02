© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Lucchesi, noto direttore sportivo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport Live Show: "Hamsik in Cina? Se tutti sono contenti l'operazione si fa, perché un giocatore che non sta più bene in un posto non va trattenuto. Tutti i giocatori hanno un tempo e una storia, quello che ha fatto Hamsik rimane. Poi se un giocatore non dà più il massimo per la propria squadra allora occorre fare altre soluzioni. Come si dice in questi casi: prima vendi e poi pentiti".

Napoli ok anche senza Hamsik?

"Ancelotti dimostra di essere un grande allenatore anche con questa risposta. Ha valorizzato la squadra e il Napoli con questa risposta che magari non pensa neanche. Il problema si crea perché i mercati nel mondo hanno sempre tempistiche diverse".

Cosa pensi della passeggiata di Conte sotto la sede dell'Inter?

"Nel mondo del calcio poche cose sono casuali. Dietro qualcosa c'è sempre qualcosa anche se a volte ci si ricama sopra".