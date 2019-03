L'opinionista Giorgio Micheletti su RMC Sport 'Live Show' delle tante critiche ad Allegri che hanno preceduto la partita di ieri in cui la Juventus ha ribaltato il ko dell'andata contro l'Atletico Madrid: "La tifoseria bianconera è difficile, è molto integralista. Sono pochi quelli che secondo loro meritano di stare su quella panchina di default, senza critiche".

Quanti sono i meriti di Allegri e quanti gli errori di Simeone?

"L'Atletico ha fatto un errore tipicamente italiano: si è sentito già qualificato e ha giocato guardando solo il tempo che passava. Ha commesso un peccato di superbia, pensando che la gara dell'andata fosse la normalità. A volte un eccesso di sicurezza ti porta a perdere la volata finale. Ma contro la ferocia della Juventus di ieri sarebbe stato difficile per chiunque".

Domani gara delicata per l'Inter...

"Vedo arrivare alla conclusione tutti gli avversari dell'Inter. Vedo Handanovic spaesato, non mi dà la sensazione che mi dava nel girone d'andata quando parava anche le farfalle. Il centrocampo non riesce a reggere l'urto. Domani servirà un'attenzione esagerata da parte della squadra di Spalletti. L'effetto compattamento post Icardi è finito. I nerazzurri hanno comunque il 60% delle possibilità di passare il turno domani".