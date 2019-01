RMC SPORT - Napoli, Milik: "Possiamo migliorare tutti. Siamo forti"

Fonte: dal nostro inviato al San Paolo, Marco Frattino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli a segno con un gol nella vittoria dei suoi contro il Sassuolo in Coppa Italia, ha parlato dalla zona mista del San Paolo: "Non è facile rientrare dopo la sosta e fare subito bene. Potevamo fare meglio: abbiamo sbagliato tanto, troppo. Spero che con la Lazio riusciremo a tornare sul nostro livello e creare tante occasioni. Stasera non abbiamo giocato il nostro calcio ma per fortuna abbiamo passato il turno e di questo siamo molto felici. Rientrare dopo due infortuni al meglio non è semplice... Questi crociati mi hanno portato fuori forma, devo ricercare il mio gioco migliore e posso crescere ancora tanto. Si può far meglio tutti, sia la squadra che io. Sono felice per quello che sto facendo ora ma guardiamo avanti. Vogliamo arrivare fino alla fine e tutto è possibile. Siamo forti, perché non provare a fermare la Juve?!? Devo ringraziare io Fabian (Ruiz, ndr) e non viceversa. Speriamo che anche nelle prossime mi faccia altri assist. Nelle ultime gare mi sono sentito bene. Oggi ho sbagliato tanto ma per l'attaccante è importante segnare. Guardiamo avanti alle prossime partite", le sue dichiarazioni riprese da RMC Sport.