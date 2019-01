Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, intervenuto ai microfoni di RMC Sport durante il Live Show ha parlato anche del momento dell'Inter: "Mi sono stancato dei mal di pancia dei giocatori. Fino a qualche anno fa la società aveva la forza per zittire tutti mentre adesso chiunque si sente in dovere di esternare il proprio malumore. Spero che l'Inter con Marotta trovi l'equilibrio di cui necessita per trovare una grande squadra. Perisic ha stancato perché vuole andar via e non ha neanche un'offerta concreta. E' anche una presa in giro nei confronti dei tifosi che l'hanno sempre sostenuto".