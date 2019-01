RMC SPORT - Ponciroli: "Piatek, questo esordio può cambiare la carriera"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso di Milan-Napoli di Coppa Italia: "Siamo contenti che Higuain sia al Chelsea in questo momento. Sono felicissimo per i tifosi del Milan. Piatek ha toccato due palloni e ha fatto due reti, non ho mai visto Koulibaly così in difficoltà. Il Milan ha trovato un centravanti vero che non si arrabbia mai e pensa soltanto al gol. Ha ragione Gattuso sembra un automa. Un esordio così può cambiare non solo la stagione del Milan ma anche la carriera di Piatek".

Atalanta, potrebbe arrivare Inglese a giugno, ma che spazio potrebbe avere il giocatore?

"Se l'Atalanta quest'anno arriva in Europa poter contare su Inglese l'anno prossimo può aiutare molto. Magari però l'Atalanta sta trattando Inglese perché qualcuno invece può andarsene al termine di questa stagione. Credo che il mercato dell'Atalanta sarà fatto in base al posizionamento della squadra in campionato".

Cosa succede invece in casa Inter?

"Mi sono stancato dei mal di pancia dei giocatori. Fino a qualche anno fa la società aveva la forza per zittire tutti mentre adesso chiunque si sente in dovere di esternare il proprio malumore. Spero che l'Inter con Marotta trovi l'equilibrio di cui necessita per trovare una grande squadra. Perisic ha stancato perché vuole andar via e non ha neanche un'offerta concreta. E' anche una presa in giro nei confronti dei tifosi che l'hanno sempre sostenuto".

Cosa pensi della probabile convocazione di Quagliarella da parte di Mancini in Nazionale?

"Deve essere il primo passo verso la convocazione per gli Europei perché Quagliarella ha qualcosa di speciale. Uno così io lo porterei eccome agli Europei. Alla Nazionale servono giocatori così e Quagliarella si merita questa convocazione e secondo me Mancini lo porterà con sé".