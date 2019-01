RMC SPORT - Rugani: "Gol piacere doppio. CR7 riscatterà rigore fallito"

© foto di www.imagephotoagency.it

Daniele Rugani, difensore della Juventus a segno contro il ChievoVerona, ha parlato ai microfoni dei cronisti in zona mista. RMC Sport ha raccolto le sue parole.

Risultato rotondo, senza rischiare nulla. Ti sei tolto anche uno sfizio. "Sì, è stata una bella serata, condita con un gol e per un difensore è sempre un piacere doppio. Siamo stati bravi a interpretare bene la partita perché comunque il Chievo ultimamente aveva fatto dei risultati anche sorprendenti, con squadre di alto livello. Quindi siamo stati bravi a interpretarla da squadra matura, senza sottovalutare l'avversario che sulla carta magari, essendo ultimo, poteva sembrare facile".

Quando vieni chiamato in causa sei sempre perfetto. Sei un po' il simbolo di questa Juve, un gruppo unico e chiunque giochi non fa sentire la mancanza di chi teoricamente è considerato titolare. "Siamo una squadra di campioni che si batte per vincere tutto, quindi ognuno deve dare il suo contributo e deve fare la sua parte. Io faccio il mio, quando vengo chiamato in causa sono sempre pronto, perché appunto con la testa sono sempre lì, pronto a dare una mano a questa squadra, perché alla fine i trofei e le soddisfazioni ce le prendiamo tutti insieme. Lo faccio da quattro anni a questa parte, il mio obiettivo è dare una mano alla squadra e vado avanti in questo modo perché non conosco altre vie".

Come è arrivato Ronaldo negli spogliatoi dopo una prestazione non brillante? "No, Cristiano è un campione che non ha bisogno di troppe presentazioni. Al di là del rigore sbagliato, è sicuramente carico e pronto per rifarsi alla prossima, perché è un giocatore che trova stimoli e motivazioni in ogni momento, è un esempio per tutti e non ho il minimo dubbio che sia già con la testa alla prossima partita per riscattare questo rigore sbagliato, che poi alla fine non è niente".