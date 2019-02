RMC SPORT - Scanziani: "Icardi non è il problema dell'Inter"

Alessandro Scanziani, ex giocatore di Inter e Sampdoria, a RMC Sport Live Show: "Inter? Anche lo scorso anno non ci fu una ripresa positiva dopo la sosta. Speriamo sia solo un problema di preparazione anche se non so se è questo il problema vero. Lo stesso Perisic sembrava che dovesse andar via e invece è rimasto, è chiaro che c'è qualcosa che non va all'interno dell'Inter".

Spalletti dovrebbe provare a cambiare qualcosa per dare nuovi stimoli?

"Spalletti deve dare certezze ai suoi giocatori in campo. Non è cambiando moduli che si ritrovano stimoli. Penso che sia il momento meno opportuno per cambiare qualcosa".

Nainggolan è una delusione?

"Indubbiamente. Nainggolan doveva migliorare l'Inter in modo concreto e invece sta facendo molta fatica. E' anche vero che giocare nell'Inter a San Siro è impegnativo ma è chiaro che a Nainggolan bisogna dare una mano a rendere al meglio. Probabilmente non ha una condizione atletica ottimale a causa di alcuni problemini a livello fisico".

Quanto incide in questo periodo la telenovela sul rinnovo di Icardi?

"Ho grande stima per la società Inter, a maggior ragione ora che c'è Marotta. Sanno che Icardi è il numero uno della squadra e sono certo che troveranno un accordo che vada bene a entrambi. Non credo che il problema dell'Inter sia legato alla situazione Icardi. E' un momento così per tutta la squadra ma non è legato alla situazione contrattuale di Icardi".

Sampdoria, con Quagliarella così e una squadra che sta facendo bene è legittimata a puntare a un posto Champions?

"La speranza ci può anche essere ma non credo sia l'obiettivo stabilito dalla società. Il primo obiettivo resta salvarsi, poi di stare davanti al Genoa in classifica e infine il terzo obiettivo è di vincere il derby. Credo che non si possa chiedere niente alla Sampdoria perché stanno facendo anche più di quanto si pensasse a inizio stagione. A Genova è bello perché si può giocare con serenità, basta non perdere il derby".

Genoa, sembrava che con l'addio di Piatek potesse cambiare qualcosa e invece Sanabria ha segnato subito?

"Preziosi ha ottimi osservatori che sanno scegliere i giocatori giusti per il Genoa. Il campionato è ancora lungo e bisogna aspettare a dare dei giudizi su Sanabria. Il Genoa è come la Sampdoria quando c'è da vendere un giocatore lo cedono ma riescono sempre a trovare una valida alternativa".